Игровой смартфон Black Shark 3 будет стоить 430 долларов

В сети появились подробности о грядущей новинки Xiaomi – геймерском смартфоне Black Shark 3, официальный дебют которого ожидается 3 марта. Если верить источнику, аппарат будет стоить всего 2999 юаней или 430 долларов за базовую версию, а Black Shark 3 Pro обойдется в 470 долларов. Стандартной модели прочат топовый восьмиядерный чипсет Snapdragon 865, дисплей с разрешением 2К, кадровой частотой 90 Гц и частотой опроса сенсорного слоя в 270 Гц, тройную основную камеру, 8 ГБ оперативной памяти, быструю зарядку мощностью 66 Вт и аккумулятор ёмкостью 4720 мАч – весьма приличный набор за эти деньги.