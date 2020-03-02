Игровой смартфон Black Shark 3 полностью рассекречен

Вьетнамский интернет-магазин рассекретил спецификации геймерского смартфона Black Shark 3, официальный дебют которого состоится завтра. Итак, аппарат получит топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865, дисплей с разрешением 2К, кадровой частотой 90 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 300 Гц, 12 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ флеш-памяти, тройную камеру на 64 Мп, 13 Мп и 16 Мп, фронтальную камеру на 20 Мп, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, быструю зарядку мощностью 65 Вт, систему охлаждения с двумя тепловыми трубками. При этом продвинутая модель Black Shark 3 Pro сможет похвастаться 16 ГБ оперативной памяти и дисплеем с разрешением 3К.