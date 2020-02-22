Игровой смартфон Black Shark 3 получит топовую платформу Snapdragon 865

В марте этого года состоится презентация игрового смартфона компании Xiaomi - Black Shark 3. К слову, также в марте должны анонсировать смартфон Redmi K30 Pro, который будет оснащен чипсетом Snapdragon 865. Эту же топовую однокристальную систему получит гаджет Black Shark 3. Данная информация стала известна, благодаря тестированию новинки в бенчмарке Geekbench. Кроме этого, мы узнали, что смартфон получит 12 ГБ оперативной памяти и Android 10. Раннее были слухи о том, что аппарат оснастится большой батареей на 5000 мАч. В одноядерном режиме смартфон набрал 4302 баллов, а в многоядерном режиме 12448 баллов.