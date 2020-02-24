Игровой смартфон Black Shark 3 представят 3 марта этого года

Сегодня благодаря авторитетному инсайдеру Xiaomishka стала известна дата анонса нового игрового смартфона Black Shark 3 компании Xiaomi. По словам производителя, новинка является первым игровым гаджетом с поддержкой сетей пятого поколения. Итак, Black Shark 3 презентуют 3 марта 2020 года. По предварительным данным, смартфон получит дисплей разрешением 2K с частотой обновления 120 Гц, однокристальную систему Snapdragon 865, оперативную память LPDDR5 и флэш-память UFS 3.0, модуль бесконтактных платежей NFC, аккумулятор на 5000 мАч, а также поддержку быстрой 65-Вт зарядки.