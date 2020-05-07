Игровой смартфон Black Shark 3 выходит за пределы Китая

Игровое подразделение компании Xiaomi, Black Shark, объявило о том, что мировая премьера геймерского смартфона Black Shark 3 состоится уже завтра, 8 мая. Тогда же будут объявлены цены и дата начала продаж новинки. В Китае, напомним, за младшую версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти просят 500 долларов.

Новинка оснащается аккумулятором ёмкостью 4750 мАч, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления в 270 Гц и временем отклика сенсорной панели 24 мс, топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 865, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.0, тройной камерой с главным модулем на 64 Мп, сверхширокоугольным на 13 Мп и датчиком глубины сцены, жидкостной системой охлаждения, а также быстрой зарядкой мощностью 65-Вт.