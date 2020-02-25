Игровой смартфон Black Shark 3 засветился на официальным рендерах

В сети появились первые официальные рендеры и кадры из видео, на которых запечатлен еще не представленный официально геймерский смартфон Black Shark 3. Напомним, что перед нами смартфон с рекордно высокой частотой сенсорного слоя в 270 Гц, задержкой при прикосновении одним пальцем в 24 мс, а несколькими пальцами – 28 мс. То есть, мы имеем дело с самым быстрым экраном среди смартфонов.

Также Black Shark 3 прочат топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 865, поддержку сотовых сетей пятого поколения, оперативную память нового поколения LPDDR5, быструю флэш-память UFS 3.0, стереодинамики, модуль NFC для бесконтактных платежей, поддержку WiFi 6, аккумулятор емкостью 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Официальный дебют смартфон должен состояться уже 3 марта.