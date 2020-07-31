Игровой смартфон Black Shark 3S получил зарядку на 65 Вт

Принадлежащий компании Xiaomi бренд Black Shark пополнил ассортимент игровых смартфонов моделью Black Shark 3S. Новинку оснастили 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 270 Гц, яркостью 500 кд/м2 и компенсацией движения MEMC, процессором Snapdragon 865, 12 ГБ оперативной и до 256 ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой разрешением 20 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп, 13 Мп и 5 Мп, подэкранным сканером отпечатков пальцев, игровыми кнопками на боковых кромках, аккумулятором на 4720 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 65 Вт и предустановленной оболочкой JoyUI 12 на основе MIUI 12 и Android 10. Смартфон появится в продаже 4 августа по цене 573 доллара за базовую версию с 12/128 ГБ памяти.