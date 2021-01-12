Игровой смартфон Black Shark 4 возглавил рейтинг AnTuTu

Недавно компания Black Shark Technology анонсировала скорый дебют топового геймерского смартфона Black Shark 4. Сегодня босс компании Луо Юйчжоу поделился скриншотом, на котором можно увидеть результат тестирования Black Shark 4 в бенчмарке AnTuTu. Аппарат набрал 788 505 баллов, став новым рекордсменом бенчмарка. Предыдущий рекорд в 752 тысячи баллов принадлежал новенькому флагману iQOO 7, который в свою очередь опередил другую новинку Xiaomi Mi 11. Все эти смартфоны, напомним, построены на топовой восьмиядерной платформе Snapdragon 888. Что до Black Shark 4, то он также получит батарею ёмкостью 4500 мАч и поддержку сверхбыстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт. Она позволит полностью восполнить заряд аккумулятора всего за 15 минут.

Комментарии и отзывы Black Shark 4
Обзоры:
Обзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублейОбзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублей
Обзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памятиОбзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памяти
Лучший смартфон до 20 тысяч рублей. Xiaomi Poco M3 4/64GB Лучший смартфон до 20 тысяч рублей. Xiaomi Poco M3 4/64GB
Новости:
Смартфон Xiaomi Mi 11 будет стоить 690 долларов

Один из китайских интернет-магазинов раскрыл цены на флагманский смартфон Xiaomi Mi 11, который будут пре...
В 2021 выйдет четыре смартфона Nokia с поддержкой 5G

На данный момент HMD Global продает только один смартфон с поддержкой 5G — это Nokia 8.3 5G, который такж...
В Samsung Galaxy S21 Ultra будет продвинутый оптический зум

Авторитетный искатель утечек Ice Universe поделился подробностями о фотовозможностях топового смартфона S...
Обзор Creative Aurvana Live! SE. Проводные наушники для меломановОбзор Creative Aurvana Live! SE. Проводные наушники для меломанов
Обзор Lian Li UNI FAN SL120. Корпусные вентиляторы с модульным подключением без кабелейОбзор Lian Li UNI FAN SL120. Корпусные вентиляторы с модульным подключением без кабелей
Лучшая игровая мышка. SteelSeries Rival 3Лучшая игровая мышка. SteelSeries Rival 3
Обзор ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore. Лучшая материнская плата для Intel Core i9-10980XEОбзор ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore. Лучшая материнская плата для Intel Core i9-10980XE
Обзор LEXAND LR25. Видеорегистратор с магнитным креплением и GPSОбзор LEXAND LR25. Видеорегистратор с магнитным креплением и GPS
Shuttle представила мини-ПК XPC Barebone...
Shuttle представила мини-ПК XPC BareboneShuttle XPC Barebone DH470 это мощный и универсальный мини-ПК основанный на платформе Intel H470 для нове...
На роскошную консоль Sony PlayStation 5 ...
На роскошную консоль Sony PlayStation 5 Caviar, известная эксклюзивными аксессуарами высокого класса из премиальных материалов представила роскош...
Трекбол Logitech ERGO M575 Wireless Trac...
Трекбол Logitech ERGO M575 Wireless TracLogitech анонсировала беспроводную мышь с трекболом. ERGO M575 Wireless Trackball призван обеспечить комф...
Vsmart Bee Lite - самый дешевый смартфон...
Vsmart Bee Lite - самый дешевый смартфонVingroup в партнерстве с Qualcomm выпустила сверхдоступный 4G смартфон. ...
Производительность NVIDIA GeForce RTX 30...
Производительность NVIDIA GeForce RTX 30Практически вся информация о GeForce RTX 3060 Ti уже появились на просторах интернета, но не данные о май...
Western Digital представила твердотельны...
Western Digital представила твердотельныWestern Digital анонсировала два новых продукта предназначенных для использования их в центрах обработки ...
Apple iMac с ARM-процессором A14T засвет...
Apple iMac с ARM-процессором A14T засветКитайское издание The China Times сообщает о том, что первый моноблок iMac на платформе собственной разра...
DxOMark протестировали камеру iPhone 12 ...
DxOMark протестировали камеру iPhone 12 Лаборатория DxOMark провела тестирование основной камеры смартфона iPhone 12 Pro. Итак, аппарат получил 1...
Корпус Antec P82 Flow V2 получил четыре ...
Корпус Antec P82 Flow V2 получил четыре Компания Antec пополнила ассортимент корпусов моделью P82 Flow V2, которая предназначена для построения и...
Cyberpunk 2077 Hotfix 1.06 улучшает стаб...
Cyberpunk 2077 Hotfix 1.06 улучшает стабРазработчики игры Cyberpunk 2077 CD Projekt RED выпустила очередное обновление Hotfix 1.06. Патч доступен...
Fujitsu LifeBook UH-X/E3 весит 640 грамм...
Fujitsu LifeBook UH-X/E3 весит 640 граммВ последнее время многие пользователи гоняются за легкостью ноутбуков, так как это отличная возможность п...
Представлен смартфон Huawei Nova 8...
Представлен смартфон Huawei Nova 8Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Nova 8, которая оценена в 500 долларов. Итак, но...
Обзор Satechi Water-Resistant Laptop Carrying Case with Pockets 15. Сумка для ультрабукаОбзор Satechi Water-Resistant Laptop Carrying Case with Pockets 15. Сумка для ультрабука
Обзор Remezair RMA-107-01. Очиститель-обеззараживатель с Wi-Fi, таймерами и сценариямиОбзор Remezair RMA-107-01. Очиститель-обеззараживатель с Wi-Fi, таймерами и сценариями
Обзор HARPER PSP-065. Беспроводная колонка с IPX7Обзор HARPER PSP-065. Беспроводная колонка с IPX7
Обзор Silicon Power UD70. Быстрый М.2 диск с 5-летней гарантиейОбзор Silicon Power UD70. Быстрый М.2 диск с 5-летней гарантией
Обзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температурыОбзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температуры
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor