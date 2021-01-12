Игровой смартфон Black Shark 4 возглавил рейтинг AnTuTu

Недавно компания Black Shark Technology анонсировала скорый дебют топового геймерского смартфона Black Shark 4. Сегодня босс компании Луо Юйчжоу поделился скриншотом, на котором можно увидеть результат тестирования Black Shark 4 в бенчмарке AnTuTu. Аппарат набрал 788 505 баллов, став новым рекордсменом бенчмарка. Предыдущий рекорд в 752 тысячи баллов принадлежал новенькому флагману iQOO 7, который в свою очередь опередил другую новинку Xiaomi Mi 11. Все эти смартфоны, напомним, построены на топовой восьмиядерной платформе Snapdragon 888. Что до Black Shark 4, то он также получит батарею ёмкостью 4500 мАч и поддержку сверхбыстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт. Она позволит полностью восполнить заряд аккумулятора всего за 15 минут.