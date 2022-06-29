Игровой смартфон Black Shark 5S получит двойные стереодинамики

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями об игровом смартфоне Black Shark 5S, который еще не был представлен официально. Смартфону приписывают наличие 6,67-дюймового дисплея, чувствительного к давлению, разрешением Full HD+ и кадровой частотой 144 Гц, топовой восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, батареи ёмкостью 4790 мАч, поддержки 120-Вт проводной зарядки, тройной тыльной камеры с главным модулем разрешением 108 Мп, двойных стереодинамиков, встроенных курков и предустановленной операционной системы Android 12 с фирменной прошивкой Joy 13. Официальный релиз смартфона ожидается ближе к осени этого года.