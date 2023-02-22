Игровой смартфон Black Shark 6 получит активную систему охлаждения

Заслуживающий доверия инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями об игровом смартфоне Black Shark 6, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят топовой 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, плоским дисплеем с разрешением 2K и врезанной селфи-камерой, основной камерой с главным модулем на основе 64-Мп сенсора Sony IMX686, стереодинамиками, активной системой охлаждения, керамическим корпусом, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт и батареей ёмкостью 5000 мАч. При этом источник уточняет, что данные параметры могут относиться к старшей модели Black Shark 6 Pro. Напомним, что предыдущее поколение смартфонов Black Shark было выпущено в апреле прошлого года.