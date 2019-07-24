Игровой смартфон HONOR 9X

Особенностью смартфонов стала поддержка системы AI Smart Communication 2.0, служащей для улучшения качества связи. В её состав входят технологии Link Turbo, AI Smart Dual Card Internet Access, AI Smart Antenna, Dual 4G Dual VoLTE, AI 4G Signal Fast Recovery и AI Intelligent Base Station Selection. Их совместная работа обеспечивает более стабильное соединение мобильной связи и Wi-Fi.Оба смартфона построены на базе нового восьмиядерного процессора, выполненного по 7-нм техпроцессу. По заверениям производителя, хоть это и не флагманский чипсет, он вполне подходит для игр. Кроме того, модель HONOR 9X Pro оснащена продвинутой девяти слойной системой охлаждения, включающей несколько металлических пластин и трубок для лучшего рассеивания тепла. Смартфоны поддерживают функции искусственного интеллекта для распознавания сцен и автоматического выбора оптимальных параметров съемки. Благодаря максимальной светочувствительности до 102 400 ISO производитель обещает яркие снимки даже в темноте. Кроме того, специальный режим AIS Handheld Super Night View 2.0 при определении отсутствия тряски смартфона выставляет выдержку вплоть до 30 секунд, чтобы получить более качественные фото при недостатке света.Обычный HONOR 9X получил двойную основную камеру с 48-мегапиксельным сенсором и объективом с диафрагмой f/1.8 и вспомогательным датчиком глубины на 2 Мп для распознавания объектов при съемке в портретном режиме. Модель 9X Pro в дополнение к этим двум модулям получила ещё один на 8 Мп со сверхширокоугольным объективом.Стоимость смартфона составит 342 доллара.