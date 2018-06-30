Игровой смартфон Huawei будет построен на SoC Kirin

Почти месяц назад компания Huawei явила миру свою новую технологию GPU Turbo и смартфон Honor Play, который первым получил её поддержку. Напомним, что GPU Turbo увеличивает производительность графического процессора на 60%, а энергопотребление снижает на 30%. Технология программная, а потому ее получат другие смартфоны Huawei и Honor. Однако это не мешает китайскому производителю разрабатывать игровой смартфон. По сообщениям сетевых источников, аппарат увидит свет во второй половине года. Самое интересное, что он будет построен не на платформе Qualcomm, а на одной из фирменных систем Kirin. Это логично, ведь лишь SoC Kirin поддерживают GPU Turbo. Какая именно платформа будет использоваться в игровом смартфоне, не сообщается. Это может быть Kirin 970 или Kirin 980, анонс которой ожидается в начале осени.