Игровой смартфон Lenovo Legion Duel получил две батареи

Компания Lenovo пополнила ассортимент смартфонов моделью Legion Duel, который стал первой моделью на процессоре Qualcomm Snapdragon 865+. Новинку также оснастили двумя аккумуляторами по 2500 мАч, двумя портами USB-C, двумя вибромоторами, системой охлаждения с двумя тепловыми трубками, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на 64 Мп и сверхширокоугольным на 16 Мп, выдвижную боковую 20-Мп фронтальную камеру, удобную для стриминга, 8, 12 или 16 ГБ оперативной памяти, 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, 6,65-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 144 Гц и частотой считывания сенсора 240 Гц, быстрой зарядкой на 90 Вт и поддержкой 5G. Смартфон появится в продаже 5 августа по цене от 500 доллара.

Комментарии и отзывы Lenovo Legion Duel
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