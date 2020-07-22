Игровой смартфон Lenovo Legion Duel получил две батареи

Компания Lenovo пополнила ассортимент смартфонов моделью Legion Duel, который стал первой моделью на процессоре Qualcomm Snapdragon 865+. Новинку также оснастили двумя аккумуляторами по 2500 мАч, двумя портами USB-C, двумя вибромоторами, системой охлаждения с двумя тепловыми трубками, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на 64 Мп и сверхширокоугольным на 16 Мп, выдвижную боковую 20-Мп фронтальную камеру, удобную для стриминга, 8, 12 или 16 ГБ оперативной памяти, 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, 6,65-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 144 Гц и частотой считывания сенсора 240 Гц, быстрой зарядкой на 90 Вт и поддержкой 5G. Смартфон появится в продаже 5 августа по цене от 500 доллара.