Игровой смартфон Lenovo Legion Y90 анонсируют 1 января

В новом 2022 году нас ждут множество новинок из мобильной индустрии, многие из которых появятся уже в первом квартале. Компании Realme, VIVO и Xiaomi представят новые свои смартфоны 4, 5 и 6 января. Lenovo объявила, что анонсирует новый флагман 1 января.

Игровой смартфон Lenovo получил название Legion Y90 и были раскрыты несколько характеристик дисплея телефона. Lenovo Legion Y90 будет оснащен 6,92-дюймовым экраном E4 AMOLED с частотой обновления 144 Гц и частотой дискретизации 720 Гц. Панель поддерживает технологию HDR с высоким динамическим диапазоном. Смартфон получит сразу два вентилятора воздушного охлаждения. Также сообщается, что Legion Y90 может воспроизводить игры со скоростью 120 кадров в секунду и не нагреваться выше 39 °C. Подробности о смартфоне должны появиться перед анонсом.