Игровой смартфон Lenovo Legion Y90 анонсируют 1 января

Игровой смартфон Lenovo получил название Legion Y90 и были раскрыты несколько характеристик дисплея телефона. Lenovo Legion Y90 будет оснащен 6,92-дюймовым экраном E4 AMOLED с частотой обновления 144 Гц и частотой дискретизации 720 Гц. Панель поддерживает технологию HDR с высоким динамическим диапазоном. Смартфон получит сразу два вентилятора воздушного охлаждения. Также сообщается, что Legion Y90 может воспроизводить игры со скоростью 120 кадров в секунду и не нагреваться выше 39 °C. Подробности о смартфоне должны появиться перед анонсом.