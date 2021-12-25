Игровой смартфон Lenovo Legion Y90 готов к выходу

Компания Lenovo объявила, что 1 января 2022 года она представит новый смартфон. Им станет флагманская геймерская модель Legion Y90. Уже известно, что грядущая новинка получит 6,92-дюймовый E4 AMOLED-дисплей с кадровой частотой 144 Гц, частотой дискретизации 720 Гц и поддержкой расширенного динамического диапазона HDR, а также системой охлаждения с двумя вентиляторами, который позволят смартфону не нагреваться выше 39 °С даже при игре с частотой кадров в 120 к/с. Нельзя не отметить и фронтальную камеру на постере, а точнее её расположение. Модуль не врезан в экран, как в большинстве смартфонов, а установлен в тонкую верхнюю рамку. Ориентировочная цена устройства пока не раскрывается.