Игровой смартфон Lenovo Legion Y90 показали на рендерах

Авторитетный информатор Эван Блэсс поделился качественными изображениями геймерского смартфона Lenovo Legion Y90, официальный релиз которого ожидается в первом квартале этого года. Устройству прочат топовую платформу Snapdragon 8 Gen 1, 6,92-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления изображения 144 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 720 Гц и яркостью 1300 кд/кв.м, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 5600 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 68 Вт, два разъема USB-C, селфи-камеру разрешением 16 Мп, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 64 Мп и 13 Мп, корпус толщиной 10 мм, четыре боковые кнопки, две емкостные клавиши на задней панели и две чувствительные к силе нажатия области на дисплее, два вибромотора, две области подсветки (спереди и сзади) и систему охлаждения с двумя вентиляторами.