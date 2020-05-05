Игровой смартфон Lenovo Legion показали на пресс-рендерах

Компания Lenovo опубликовала новые тизеры, посвященные амбициозному геймерскому смартфону Lenovo Legion. Одной из особенностей новинки станет выдвигающаяся сбоку камера. Что до характеристик, то смартфону прочат фронтальную камеру разрешением 20 Мп, двойную тыльную камеру с модулями на 64 Мп и 16 Мп, топовый восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 865, флэш-память UFS 3.0, оперативную память LPDDR5, дисплей с частотой обновления 144 Гц, разрешением 2340:1080 точек и частотой опроса сенсорного слоя 270 Гц, оболочку ZUI 12 с операционной системой Android 10 и поддержку быстрой зарядки мощностью 90 Вт.

Комментарии и отзывы Lenovo Legion
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