Игровой смартфон Lenovo Legion засветился в бенчмарке

Недавно компания Lenovo объявила о том, что геймерский смартфон Lenovo Legion станет самым производительным, инновационным и холодным смартфоном в своем классе. Сегодня амбициозный аппарат был протестирован в популярном бенчмарке Geekbench, который подтвердил наличие топовой платформы Qualcomm Snapdragon 888, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 11. В одноядерном тестировании смартфон набрал 1130 баллов, а в многоядерном – 3779 баллов. Ранее стало известно, что Legion получит систему охлаждения TSI Frost Blade с асинхронной разделённой конденсационной архитектурой и двойным жидкостным охлаждением.