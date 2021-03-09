Игровой смартфон Lenovo Legion засветился в бенчмарке

Недавно компания Lenovo объявила о том, что геймерский смартфон Lenovo Legion станет самым производительным, инновационным и холодным смартфоном в своем классе. Сегодня амбициозный аппарат был протестирован в популярном бенчмарке Geekbench, который подтвердил наличие топовой платформы Qualcomm Snapdragon 888, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 11. В одноядерном тестировании смартфон набрал 1130 баллов, а в многоядерном – 3779 баллов. Ранее стало известно, что Legion получит систему охлаждения TSI Frost Blade с асинхронной разделённой конденсационной архитектурой и двойным жидкостным охлаждением.

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