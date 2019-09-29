Игровой смартфон Meizu 16T на Snapdragon 855 Plus обойдется в $350

Авторитетный информатор Мукул Шарма поделился подробностями об игровом смартфоне Meizu 16T, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат дебютирует уже 23 октября, а его цена в Китае составит около 350 долларов. Это довольно дешево для смартфона на топовой платформе Snapdragon 855 Plus. Согласно базе данных TENAA, Meizu 16T также получит 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 2232:1080 пикселей, тройную камеру с модулями разрешением 12 Мп, 8 Мп и 5 Мп, а также аккумулятор ёмкостью 4400 мАч.