Игровой смартфон Nubia Red Magic 3 официально представят 28 апреля

2019-04-18, Автор - Anna; Продукт - Nubia Red Magic 3 ; [140]
Было много разговоров вокруг грядущего игрового смартфона Nubia Red Magic 3 и теперь производитель опубликовал тизер-изображение, раскрывающее дату запуска, которая состоится 28 апреля и будет проходить в центре RNG в Пекине, Китай.

Новинка будет оснащена Snapdragon 855, 12 ГБ оперативной памяти и экраном, который поддерживает более высокую частоту обновления, чем у большинства игровых ПК, возможно, до 120 Гц. Питать Nubia Red Magic 3 будет аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт.

Также ходят слухи о 4D вибрационном двигателе для настраиваемой тактильной обратной связи и Full HD + дисплее с разрешением 2340 x 1080 пикселей, что составляет высокое соотношение 19,5: 9. Скорее всего смартфон будет оснащен активной системой охлаждения с небольшим вентилятором. Стоимость новинки от $450 до $500.

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