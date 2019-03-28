Игровой смартфон Nubia Red Magic 3 получит быструю зарядку на 30 Вт

В базе данных китайского регулятора 3C обнаружились сведения об игровом смартфоне Nubia Red Magic 3, который еще не был представлен официально. Согласно документации, аппарат получит комплектное зарядное устройство с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Ранее руководитель Nubia Ни Фей намекнул, что Red Magic получит аккумулятор емкостью 5000 мАч. Также устройству прочат Qualcomm Snapdragon 855, до 12 ГБ оперативной и до 512 ГБ флэш-памяти, дисплей с высокой частотой обновления, систему обратной отдачи нового поколения 4D Shock и воздушно-жидкостная система охлаждения. Дебют устройства ожидается в апреле этого года.