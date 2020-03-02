Игровой смартфон Nubia Red Magic 5G поставил рекорд в AnTuTu

Уже завтра компания Xiaomi представит геймерский смартфон Black Shark 3, который на прошлой неделе поставил рекорд производительности в AnTuTu, набрав 620 925 баллов. Сегодня в популярном бенxмарке сменился лидер – им стал другой игровой смартфон Nubia Red Magic 5G, который выбил 633 724 балла. В качестве сравнения – недавно дебютировавший флагман Xiaomi Mi 10 набрал в AnTuTu 610 000 баллов, а появившийся сегодня на прилавках iQOO 3 5G – лишь 575 000 баллов. И все это смартфоны, построенные на топовой однокристальной системе Snapdragon 865. Дата выхода и цена Nubia Red Magic 5G пока не сообщаются.