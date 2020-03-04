Игровой смартфон Nubia Red Magic 5G представят 12 марта

Компания Nubia объявила новую дату презентации нового игрового смартфона Red Magic 5G.

В сети компания опубликовала рекламный постер, согласно которому, смартфон представят на презентации в Китае 12 марта 2020 года.

Смартфон Nubia Red Magic 5G получит 6.65 дюймовый дисплей с частотой обновления экрана 144 герц, новый топовый процессор Qaualcomm Snapdragon 865 со встроенным модемом для поддержки сети пятого поколения 5G, новую оперативную память Samsung LPDDR5, аккумулятор ёмкостью на 4400 мАч со сверхбыстрой зарядкой на 80 Вт. Работать будет новинка на базе операционной системы Android 10.