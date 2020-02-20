Игровой смартфон Nubia Red Magic 5G засветился в базе бенчмарка

Напомним, что первый в мире смартфон с экраном 144 Гц - Nubia Red Magic 5G, должны были анонсировать в Испании на Mobile World Congress 2020, но этого не случилось из-за отмены выставки. До сегодняшнего дня было известно, что смартфон получит топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 865, тройную основную камеру, батарею на 5000 мАч, а также поддержку сетей пятого поколения. Но благодаря тестированию новинки в бенчмарке Geekbench, мы знаем, что аппарат оснащен до 16 ГБ оперативной памяти, а также поддержкой быстрой 55-Вт зарядки. Устройство получило кодовые имена SUPER_DEVICE ( 8 ГБ ОЗУ) и SuperCharger SC-B0 (12 ГБ ОЗУ).