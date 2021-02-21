Игровой смартфон Nubia Red Magic 6 уже готов к выходу

Компания ZTE и бренд Nubia поделились тизерами, посвященными еще не представленному официально смартфону Red Magic 6. Итак, аппарат получит топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888 с тактовой частотой до 2,84 ГГц, графикой Adreno 660 и модемом Snapdragon X60 5G для мобильных сетей пятого поколения, двухкомпонентный аккумулятор суммарной ёмкостью 4500 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 120 Вт, которая позволяет зарядить батарею до 50% всего за пять минут, экран с высокой кадровой частотой и частотой опроса сенсорного слоя. Также производитель называет дату официальной презентации – она состоится уже 4 марта.

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