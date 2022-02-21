Игровой смартфон Nubia Red Magic 7 мощно стартовал в Китае

Компания Nubia дала старт китайским продажам игрового смартфона Red Magic 7, который был представлен несколько дней назад. За вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти в Поднебесной просят 555 евро, а за версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти – 680 евро.

Напомним, что смартфон характеризуется топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, отдельным чипом Red Core 1, 6,8-дюймовыми AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, 100% охватом цветового пространства DCI-P3, яркостью 600 кд/м², кадровой частотой 165 Гц и частотой дискретизации сенсорной панели 720 Гц, клавишами-триггерами с частотой опроса 500 Гц, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, активной системой охлаждения, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой 120-Вт быстрой зарядки и предустановленной ОС Android 12 с оболочкой Red Magic 5.0.