Игровой смартфон Nubia Red Magic 7 мощно стартовал в Китае

Компания Nubia дала старт китайским продажам игрового смартфона Red Magic 7, который был представлен несколько дней назад. За вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти в Поднебесной просят 555 евро, а за версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти – 680 евро.

Напомним, что смартфон характеризуется топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, отдельным чипом Red Core 1, 6,8-дюймовыми AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, 100% охватом цветового пространства DCI-P3, яркостью 600 кд/м², кадровой частотой 165 Гц и частотой дискретизации сенсорной панели 720 Гц, клавишами-триггерами с частотой опроса 500 Гц, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, активной системой охлаждения, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой 120-Вт быстрой зарядки и предустановленной ОС Android 12 с оболочкой Red Magic 5.0.
Комментарии и отзывы Nubia Red Magic 7
Тизеры Moto Edge X30 показывают время автономной работы и ди…
Тизеры Moto Edge X30 показывают время автономной работы и диMoto Edge X30 будет представлен в четверг как первый смартфон с новейшим чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 G…
Игровой смартфон Nubia Red Magic 7 мощно стартовал в Китае…
Игровой смартфон Nubia Red Magic 7 мощно стартовал в КитаеКомпания Nubia дала старт китайским продажам игрового смартфона Red Magic 7, который был представлен неск…
Разборку Xiaomi 12 показали на видео…
Разборку Xiaomi 12 показали на видеоВ сети появилось видео с разборкой флагманского смартфона Xiaomi 12, который был представлен в конце прош…
Бюджетный смартфон Redmi 10A засветился в бенчмарке…
Бюджетный смартфон Redmi 10A засветился в бенчмаркеВ базе данных популярного бенчмарка Geekbench 4 обнаружились результаты тестирования доступного смартфона…
Oppo представила свой первый складной смартфон Find N…
Oppo представила свой первый складной смартфон Find NOppo представила свой первый складной смартфон почти через три года после того, как представила прототип …
Xiaomi 12 Pro показали на официальном видео…
Xiaomi 12 Pro показали на официальном видеоКомпания Xiaomi поделилась видео, демонстрирующим одну из главных особенностей грядущего флагмана Xiaomi …
Oppo Reno6 Lite представлен официально…
Oppo Reno6 Lite представлен официальноКомпания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью среднего уровня Reno6 Lite, которая оценена в 430 …
Tecno представляет доступный смартфон Pova Neo с мощной бата…
Tecno представляет доступный смартфон Pova Neo с мощной батаTecno представила новый телефон в Нигерии под названием Pova Neo. Это относительно доступный телефон с мо…
Обзор realme C25 4/64 GB. Долгоиграющий бюджетный смартфон с тремя камерамиОбзор realme C25 4/64 GB. Долгоиграющий бюджетный смартфон с тремя камерами
Побывали на ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге. Примеры фото и видео vivo V21Побывали на ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге. Примеры фото и видео vivo V21
Обзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячокОбзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячок
Обзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видеоОбзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видео
Обзор OPPO Reno 5 4G 8/128GB. Среднебюджетник с NFC и быстрой зарядкой на 50 ВтОбзор OPPO Reno 5 4G 8/128GB. Среднебюджетник с NFC и быстрой зарядкой на 50 Вт
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor