Игровой смартфон Red Magic 8 Pro уже раскуплен в Китае

Компания ZTE объявила о том, что первая партия игрового смартфона Nubia Red Magic 8 Pro полностью распродана. Заметим, что новинка появилась в продаже на домашнем китайском рынке только вчера. Её цена составляет 745 долларов за версию с 12 оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.

Смартфон также оснащается топовой 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, системой охлаждения объемом 2068 мм³, вибромотором для обратной тактильной связи, сенсорными кнопками, подэкранной 16-Мп фронтальной камерой, 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2480:1116 точек и частотой обновления 120 Гц, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, предустановленной ОС Android 13 с надстройкой Red Magic OS 6.0, батареей на 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки на 165 Вт.
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