Игровой смартфон Red Magic 9 Pro оценен в 690 долларов

Смартфоны характеризуются 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2480:1116 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1600 нит и ШИМ-регулировкой 2160 Гц, 16-Мп подэкранной камерой с ИИ-функциями, процессором Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version с тактовой частотой 3,4 ГГц, ОЗУ LPDDR5X, флеш-памятью UFS4.0, многослойной системой охлаждения ICE 13.5 Magic с вентилятором, стереодинамиками и тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 2 Мп. Младшая модель получила батарею ёмкостью 6500 мАч и поддержку 80-Вт зарядки, а старшая – аккумулятор на 5500 мАч и поддержку 165-Вт зарядки.