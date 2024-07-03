Игровой смартфон Red Magic 9 Pro оценен в 690 долларов

Принадлежащий Nubia бренд Red Magic пополнил ассортимент смартфонов моделями Red Magic 9s Pro и Red Magic 9s Pro+, которые появятся в китайской продаже 9 июля. Red Magic 9s Pro Dark Knight оценен в 660 и 715 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ памяти, а Red Magic 9 Pro Deuterium Front Transparent Dark Night и Silver Wing с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ – 685 долларов и 740 долларов соответственно. Старшая модель обойдется от 800 долларов.

Смартфоны характеризуются 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2480:1116 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1600 нит и ШИМ-регулировкой 2160 Гц, 16-Мп подэкранной камерой с ИИ-функциями, процессором Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version с тактовой частотой 3,4 ГГц, ОЗУ LPDDR5X, флеш-памятью UFS4.0, многослойной системой охлаждения ICE 13.5 Magic с вентилятором, стереодинамиками и тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 2 Мп. Младшая модель получила батарею ёмкостью 6500 мАч и поддержку 80-Вт зарядки, а старшая – аккумулятор на 5500 мАч и поддержку 165-Вт зарядки.
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