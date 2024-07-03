Игровой смартфон Red Magic 9s Pro показали на рендерах

Принадлежащий компании Nubia бренд Red Magic опубликовал изображения геймерского смартфона Red Magic 9s Pro, официальная презентация которого состоится уже сегодня. Отметим наличие тройной основной камеры, плоского экрана с очень узкими рамками и подэкранной фронтальной камерой, а также четырех расцветок корпуса – Dark Knight, Day Warrior, Deuterium Front Transparent Silver Wing и Deuterium Front Transparent Dark Night. Ранее стало известно, что аппарат будет основан на разогнанной версии флагманской однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version с максимальной частотой 3,4 ГГц и множеством игровых функций на основе ИИ.

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