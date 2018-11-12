Игровой смартфон Xiaomi Black Shark спустя полгода выходит в Европе

Компания Xiaomi объявила о том, что игровой смартфон Black Shark, вышедший еще в апреле этого, появиться в европейской продаже 16 ноября. И это довольно странный ход китайского производителя. И дело даже не в многомесячном опоздании. В конце октября Xiaomi представила второе поколение своего игрового смартфона – Black Shark Helo. Новинка уже продается в Китае по цене от 460 до 605 долларов. При этом цена европейского Xiaomi Black Shark еще не объявлена.

Напомним, что смартфон оснастили 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью в 550 кд/м2, процессором Snapdragon 845, 6/8 ГБ оперативной памяти, 64/128 ГБ флэш-памяти UFS 2.1, аккумулятором на 4000 мАч, двойной основной камерой на 12 и 20 Мп с диафрагмой F/1.75, а также 20 Мп фронтальной камерой. Отметим подключаемый фирменный контроллер Xiaomi с аккумулятором, специальную кнопку для высокопроизводительного режима и уникальную систему жидкостного охлаждения.