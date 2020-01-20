Игровой смартфон из линейки Nubia Red Devi получит батарею на 5000 мАч и тройную камеру

2020-01-20, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Nubia ; [109]
Сегодня в базе китайского регулятора 3C засветился игровой смартфон линейки Nubia Red Devi под кодовым названием NX659J, который должны представить в первой половине этого года. В раннее опубликованных слухах было сказано, что данный аппарат получит экран с частотой обновления изображения 144 Гц и поддержку сетей пятого поколения. Сейчас же, смартфону прочат не только вышеуказанные характеристики, но и зарядное устройство мощностью 55 Вт, SoC Snapdragon 865, тройную основную камеру и батарею на 5000 мАч.


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