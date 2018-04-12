Игровой смартфон от Red Magic

Компания ZTE планирует выпустить игровой смартфон, но, видимо, он не сильно укладывается в линейку компании Nubia. То есть, новинку не будет воспринимать серьезно из-за того, что компания делает более классические варианты смартфонов, а тут бац и игровая новинка. Для того, чтобы продукт на рынке встретили так, как нужно, производитель заручился поддержкой своего суббренда Red Magic. Именно под этим логотипом выйдет игровой смартфон производителя из Китая, который порадует потенциального покупателя производительным железом и качественным дисплеем. Пока что точных новостей о продукте нет, нам остается лишь думать и надеяться, что гаджет получится действительно игровым, а не просто в дизайне дерзком. Может даже аппаратные клавиши управления добавят, тогда вообще конкуренты погибнут.