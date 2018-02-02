Игровой смартфон под брендом Nubia от ZTE

2018-02-02, Автор - Азат Умеров; Продукт - ZTE; [157]
Компания ZTE хочет представить под маркой Nubia высокопроизводительный смартфон, рассчитанный прежде всего на любителей мобильных игр.

По слухам, смартфон может выйти на рынок под именем Nubia Z18. Этому устройству приписывают наличие мощного процессора Qualcomm Snapdragon 845. Чип содержит четыре ядра Kryo 385 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и ещё четыре ядра Kryo 385 с частотой до 1,8 ГГц. В состав изделия входят графический контроллер Adreno 630 и модем Snapdragon X20 LTE со скоростью передачи данных до 1,2 Гбит/с. Аппарат Nubia Z18 якобы получит 8 Гбайт оперативной памяти, а также качественный дисплей высокого разрешения. В качестве программной платформы, по всей видимости, будет применяться операционная система Android 8.0 Oreo.

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