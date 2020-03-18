Игровой смартфон с 144 Гц экраном Nubia Red Magic 5G

2020-03-18, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Nubia Red Magic 5G; [47]
Бренд Nubia представила свой новый геймерский смартфон Nubia Red Magic 5G.

Игровой смартфон Nubia Red Magic 5G получил 6.65 дюймовый AMOLED дисплей с разрешением FHD+ 2340×1080 пикселей. Это первый смартфон компании с экраном с кадровой частотой 144 Гц, а также сенсорным восприятием 240 Гц. Так

На задней части корпуса смартфона разместили RGB-подсветку и основную камеру с тремя модулями. Где главный модуль на 64 Мп от Sony IMX686, его дополняет ширик на 8 Мп и 2 Мп модуль для макросъёмки. А фронтальная камера свою очередь получила модуль на 8 Мп.

За производительность смартфона отвечает топовый восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 865 с модемом X55, который обеспечивает поддержку 5G, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и от 128 до 256 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 3.0. За автономность смартфона отвечает аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 55 Вт.

За температурой смартфона отвечает система охлаждения с Turbo Fan 3.0. О перегреве смартфона можно не беспокоиться ни во время игр, ни при зарядке.

Также смартфон получил подэкранный сканер отпечатков пальцев, Wi-Fi 6, три микрофона, 3,5 мм разъем для наушников. Работает смартфон на операционной системе Android 10 с фирменной оболочкой.

На выбор есть расцветки: черная, красная, красно-голубая и лимитированная версия Transparent Edition с прозрачной задней панелью.

Продажи смартфона стартуют в апреле месяце.

Цены:

  • 8/128 ГБ — 540 $
  • 12/128 ГБ — 585 $
  • 12/256 ГБ — 625 $
  • 16/256 ГБ — 712 $
  • Transparent Edition 12/256 ГБ — 655 $
  • Transparent Edition 16/256 ГБ — 740 $

Комментарии и отзывы Nubia Red Magic 5G
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC (NE6207ST19P2-180T)Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC (NE6207ST19P2-180T)
Подборка популярных умных смарт-часов на Wear OS. HUAWEI Watch GT 2 Classic 46 mmПодборка популярных умных смарт-часов на Wear OS. HUAWEI Watch GT 2 Classic 46 mm
Обзор RoboVac G10 Hybrid. Робот-пылесос с голосовым управлениемОбзор RoboVac G10 Hybrid. Робот-пылесос с голосовым управлением
Лучший ПК-корпус для ATX-плат. Thermaltake Versa C23 TG RGB CA-1H7-00M1WN-00 BlackЛучший ПК-корпус для ATX-плат. Thermaltake Versa C23 TG RGB CA-1H7-00M1WN-00 Black
Обзор ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI). Тесты материнской платыОбзор ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI). Тесты материнской платы
Gigabyte выпустила память Designare Memo...
Gigabyte выпустила память Designare MemoКомпания Gigabyte официально представила новый комплект оперативной памяти под названием Designare Memory...
Компания Apple в ближайшее время предста...
Компания Apple в ближайшее время предстаКомпания Apple должна представить в первой половине этого года новый iPhone. ...
Dragon Ball FighterZ получит третий сезо...
Dragon Ball FighterZ получит третий сезоDragon Ball FighterZ это 2D файтинг, разработанный студией Arc System Works и изданной японской компанией...
Обзор Creative T100. Hi-Fi система для П...
Обзор Creative T100. Hi-Fi система для ПВ центре внимания компактная Hi-Fi система Creative T100 формата 2.0, рассчитанная на использование в пар...
Microsoft представила обновленный кальку...
Microsoft представила обновленный калькуMicrosoft представила обновлённую версию калькулятора в Windows с графическим режимом. Графический режим ...
Star Citizen внедряет режим выживания в ...
Star Citizen внедряет режим выживания в Разработчик Cloud Imperium предлагает внедрить механику выживания в игру Star Citizen. ...
Alphacool выпустила блок управления проц...
Alphacool выпустила блок управления процСерия водоблоков Eisblock XPX 1U представлена в двух вариантах. Обычная версия предназначена для настольн...
Новинка от Meizu 16Xs...
Новинка от Meizu 16XsКомпания Meizu выпустила новый мощный смартфон бюджетного варианта под названием Meizu 16Xs.Аппарат имеет...
Камеру Canon EOS 850D показали на фото...
Камеру Canon EOS 850D показали на фотоСетевые источники поделились фотографиями зеркальной камеры Canon EOS 850D, официальный дебют которой дол...
Вышел трейлер нового бойца в Apex Legend...
Вышел трейлер нового бойца в Apex LegendВ четвертый сезон разработчики Apex Legends добавят нового бойца под именем Ревенант. ...
Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro представ...
Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro представКомпания Xiaomi официально объявила дату анонса флагманской линейки смартфонов Mi 10. ...
Компания Oppo представила смартфон Reno3...
Компания Oppo представила смартфон Reno3Компания Oppo представила смартфон Reno3 Pro. ...
Обзор Defender Cinema 52. Акустика формата 5.1Обзор Defender Cinema 52. Акустика формата 5.1
Обзор Cougar Rampart. Игровое кресло с максимальным комфортомОбзор Cougar Rampart. Игровое кресло с максимальным комфортом
Обзор Razer Cynosa Lite. Мембранная клавиатура с подсветкой и макросамиОбзор Razer Cynosa Lite. Мембранная клавиатура с подсветкой и макросами
Обзор Artway MD-107 Signature. Компактный комбо-видеорегистраторОбзор Artway MD-107 Signature. Компактный комбо-видеорегистратор
Обзор плюсов и минусов смартфона Nokia 6.2. Стильный бюджетник с тройной камеройОбзор плюсов и минусов смартфона Nokia 6.2. Стильный бюджетник с тройной камерой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor