Игровой смартфон с 144 Гц экраном Nubia Red Magic 5G

Бренд Nubia представила свой новый геймерский смартфон Nubia Red Magic 5G.

Игровой смартфон Nubia Red Magic 5G получил 6.65 дюймовый AMOLED дисплей с разрешением FHD+ 2340×1080 пикселей. Это первый смартфон компании с экраном с кадровой частотой 144 Гц, а также сенсорным восприятием 240 Гц. Так

На задней части корпуса смартфона разместили RGB-подсветку и основную камеру с тремя модулями. Где главный модуль на 64 Мп от Sony IMX686, его дополняет ширик на 8 Мп и 2 Мп модуль для макросъёмки. А фронтальная камера свою очередь получила модуль на 8 Мп.

За производительность смартфона отвечает топовый восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 865 с модемом X55, который обеспечивает поддержку 5G, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и от 128 до 256 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 3.0. За автономность смартфона отвечает аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 55 Вт.

За температурой смартфона отвечает система охлаждения с Turbo Fan 3.0. О перегреве смартфона можно не беспокоиться ни во время игр, ни при зарядке.

Также смартфон получил подэкранный сканер отпечатков пальцев, Wi-Fi 6, три микрофона, 3,5 мм разъем для наушников. Работает смартфон на операционной системе Android 10 с фирменной оболочкой.

На выбор есть расцветки: черная, красная, красно-голубая и лимитированная версия Transparent Edition с прозрачной задней панелью.

Продажи смартфона стартуют в апреле месяце.

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