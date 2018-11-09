Игровой телефон Xiaomi Black Shark едет в Европу

Xiaomi Black Shark игровой телефон был выпущен в Китае в начале этого года, и теперь устройство будет запущено в Европе 16 ноября.

Black Shark имеет 5,99” дисплей с разрешением Full HD+, чипсет Snapdragon 845 с системой водяного охлаждения, 6/8 ГБ оперативной памяти, 64/128 ГБ ПЗУ, 12+20-Мп основную камеру, аккумулятор на 4000 мАч с функцией быстрой зарядки, Android 8.1 Oreo и оригинальный дизайн, характерный для геймерских устройств. Пока нет информации о ценах для ее глобального выпуска, но Black Shark стоит около 480 долларов за модель с 6 ГБ оперативной памяти / 64 ГБ памяти в Китае, поэтому ожидайте, что цена будет в этом диапазоне. Черная акула будет запущена в 28 европейских странах: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Венгрия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Ирландия, Италия, Литва, Литва, Литва, Литва, , Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания.