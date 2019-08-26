Iiyama ProLite XB3288UHSU-B1 профессиональный монитор

Iiyama выпустила еще один монитор, который полностью ориентирован на графическую работу и бизнес.

XB3288UHSU-B1 с броским названием носит обычный серьезный черный дизайн мониторов Iiyama ProLite. VA матрица с контрастностью 3000: 1 и средней яркостью 300 кд/м2. Отклик составляет 3 мс.

На задней панели можем увидеть два входа HDMI и один DisplayPort, нет входа USB-C. Монитор оснастили разъемом для наушников и стерео динамиками. На боковой панели расположился USB-концентратор.

Монитор можно отрегулировать по высоте, поворачивать экран на его основании и наклонять вперед и назад. Портретного режима, однако, нет.

Размер экрана: 31,5 дюйма, формат 16: 9, с разрешением 3840 x 2160. Частота обновления экрана 75 Гц (60 Гц в 4К). Поддержка технологии FreeSync.

Розничная цена данной модели от 30 тысяч рублей.