Iiyama XB2779QQS с IPS панелью и разрешением 5K

Iiyama XB2779QQS - это 27-дюймовый монитор с наилучшей панелью 5K IPS (это разрешение 5120x2880).Имея разрешение 5K (5120x2880), XB2779QQS может отображать 14,7 мегапикселей на экране - в 7 раз больше, чем монитор Full HD. Пользователи могут создавать собственное рабочее пространство, одновременно отображая и манипулируя несколькими приложениями. Матрица IPS гарантирует высокую производительность благодаря точной и последовательной цветопередаче и широким углам обзора. XB2779QQS идеально подходит для графического и веб-дизайна.Панель имеет 178 ° углы обзора и имеет яркость 440 кд / м2 с временем отклика 4 мс, коэффициент контрастности 1200: 1 (80 миллионов в ACR), 16,77 миллиона цветов в цвете дисплея. Этот монитор можно подключить через HDMI × 3 (максимум 4K), DisplayPort × 2 (максимум 5K), встроенный звуковой выход × 1, 2 Вт × 2 стереодинамика.Iiyama ProLite XB2779QQS-S1 будет продаваться за 799 EUR / USD.