Iiyama анонсирова два новых монитора ProLite XU2493HSU и XUB2493HSU

Iiyama расширила серию настольных мониторов ProLite двумя новыми моделями, которые достаточно близки по характеристикам - это Iiyama ProLite XU2493HSU и XUB2493HSU. Обе модели построены на 23,4-дюймовом дисплее с IPS-панелью и разрешением FHD. Панель покрывает 96% sRGB и 72% цветового пространства NTSC. Время отклика GTG для обоих устройств составляет 4 мс, а также типичная яркость 250 нит и коэффициент контрастности 1000: 1.

Две модели также предлагают идентичные варианты подключения, включая два порта USB Type-A 2.0, входной порт USB Type-B 2.0, входы HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2, порт D-Sub, 3,5-мм аудиовыход и аудиовходы.

Основное различие между Iiyama ProLite XU2493HSU и Iiyama ProLite XUB2493HSU заключается в подставке. Подставка XU2493HSU предлагает только регулировку наклона и может быть снята для настенного монтажа VESA. XUB2493HSU предлагает все это с регулировкой высоты и поворота. Обе модели имеют два динамика 2 Вт.