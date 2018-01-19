Iiyama выпускает 5k монитор всего за 800$

2018-01-19, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - Iiyama XB2779QQS ; [101]
Iiyama выпустила 5k монитор. Это только начало списока в розничных магазинах, и цена удивительно приемлема по приблизительно средней цене 800 евро. Наименование модели XB2779QQS и оснащена 27-дюймовым экраном IPS с разрешением 5120 x 2880 пикселей.
Имея разрешение 5K (5120x2880), XB2779QQS может отображать 14,7 мегапикселей на экране - потрясающий в 7 раз больше, чем монитор Full HD. Матрица IPS гарантирует высокую производительность благодаря точной и последовательной цветопередаче и широким углам обзора. Это довольно красивый монитор, а также черный матовый завершенный пластиковый корпус сзади, а передняя сторона покрыта металлической полосой в нижней части экрана.


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