In Win представляет кейсы серии DIY - AIRFORCE (ATX) и EXPLORER (Mini-ITX)

InWin сегодня анонсировала свои новые корпуса ПК AIRFORCE ATX mid-tower и EXPLORER Mini-ITX для ПК. Следуя за инновационным сверхлегким корпусом для ПК ALICE, новые AIRFORCE и EXPLORER созданы для любителей самостоятельной сборки, которые могут самостоятельно собирать детализированные модульные игровые шасси.

Сделанный из усиленного АБС-пластика с боковыми панелями из закаленного стекла, вы можете выбрать между простым Bone White или Justice White с яркими смесями красного, синего и желтого цветов, которые пользователи могут собрать модульное шасси Mini-ITX, состоящее из 10 частей. Строители могут выбирать между вентилируемой передней панелью ABS или SECC - обе входят в комплект и могут быть легко заменены в любое время! К другим функциям, не требующим использования инструментов, относятся быстросъемные боковые панели и пылевые фильтры в дополнение к быстроразъемной передней панели.

Несмотря на свой миниатюрный размер, EXPLORER имеет большое внутреннее пространство: поддерживает до 330 мм, видеокарты с тремя слотами, блоки питания ATX 160 мм, радиаторы до 240 мм (2 вентилятора по 120 мм) и два отсека для накопителей. InWin включает в себя три вентилятора Luna AL120 премиум-класса, которые идеально подходят либо для радиаторов жидкостного охлаждения, либо для вентиляции внутри корпуса. Luna AL120 имеет мягкое излучающее свечение от внутренней подсветки ARGB, которой можно управлять с помощью совместимого программного обеспечения материнской платы ARGB. Передняя панель также не скупится на возможности подключения, включая порт USB 3.1 Gen2 Type-C, а также два порта USB 3.1 Gen1 Type-A и 3,5-мм разъемы для наушников и микрофона HD.