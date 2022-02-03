Inbase выпустила три версии новых наушников TWS по цене 13 долларов

Индийский производитель аксессуаров для смартфонов Inbase выпустил новую линейку наушников. Новая линейка предлагает три версии наушников TWS, а именно Buds Mini Pro, Free Buds Active и Free Buds 3 Pro.

Inbase Buds Mini Pro — это компактные и легкие наушники-вкладыши TWS, которые плотно прилегают к ушам. Они оснащены 10-мм динамиками и имеют отличный баланс высоких и низких частот. Bluetooth 5.0 обеспечивает возможность беспрерывного подключения Buds Mini Pro и обеспечивает дальность передачи до 10 метров. Наушники TWS обеспечивают до 5 часов воспроизведения без подзарядки и могут быть увеличены до 35 часов с помощью корпуса для зарядки. Buds Mini Pro поддерживают быструю зарядку USB-C и функцию Smart Touch, которую можно использовать для воспроизведения, приостановки или смены музыкальных дорожек. Вы сможете отвечать на входящие вызовы или отклонять их одним касанием. Наушники TWS также обладают защитой от пота и воды благодаря сертификации IPX5.

Наушники Inbase Free Buds были созданы с учетом нескольких вариантов использования. Ориентированные на молодую аудиторию, Free Buds Active предлагают сбалансированный звуковой профиль с глубокими басами. Они также предлагают режим с низкой задержкой и эффекты объемного звучания, что делает его идеальным для игр. Корпус наушников отличается неортодоксальным, но стильным дизайном со светодиодной подсветкой для улучшения игровой эстетики. Наушники поставляются с 10-мм драйверами и весят всего 35 грамм. Для подключения он поставляется с Bluetooth 5.0, обеспечивающим дальность передачи до 10 метров. На одном заряде наушники TWS способны воспроизводить звук до 4 часов. С зарядным чехлом это время можно увеличить до 20 часов. Наушники оснащены сенсорным управлением.

Inbase Free Buds 3 Pro имеют упрощенный дизайн и обеспечивают отличное качество звука благодаря точно настроенным 10-мм динамическим драйверам. Free Buds 3 Pro обеспечивают кристально чистый иммерсивный звук с высокими частотами Super Bass. Наушники имеют форму, позволяющую плотно прилегать к уху, а силиконовые насадки создают слой пассивной шумоизоляции. Наушники могут работать в течение 4 часов без подзарядки, а с помощью чехла для зарядки их можно увеличить до 30 часов. Он использует Bluetooth 5.0 для подключения и обеспечивает дальность передачи 10 метров. Он также оснащен функцией Smart Touch, поддерживает голосового помощника, а также предлагает автоматическое сопряжение, когда вы открываете крышку чехла для зарядки.
Комментарии и отзывы Inbase Buds Mini Pro
Просочившийся рендер Oppo Enco X2 раскрывает дизайн…
Просочившийся рендер Oppo Enco X2 раскрывает дизайнНаушники Oppo Enco X TWS, выпущенные еще в 2020 году, вскоре должны получить своего преемника, поскольку …
Новые наушники Oppo Enco Air2…
Новые наушники Oppo Enco Air2Oppo работает над новыми беспроводными наушниками TWS под брендом Enco Air. Oppo Enco Air2 станет преемни…
OnePlus Buds Pro получит функцию двойного подключения…
OnePlus Buds Pro получит функцию двойного подключенияВладельцы OnePlus Buds Pro, у нас для вас отличные новости — вы получаете удобную новую функцию под назва…
ROCCAT представила игровые наушники Syn Buds Core…
ROCCAT представила игровые наушники Syn Buds CoreROCCAT, отмеченный наградами бренд периферийных устройств для ПК Turtle Beach, сегодня представил свои со…
Линейка беспроводных игровых гарнитур HyperX Cloud Flight дл…
Линейка беспроводных игровых гарнитур HyperX Cloud Flight длHyperX, группа разработчиков игровой периферии в HP Inc. и лидер в области игр и киберспорта, объявила о …
Представлены беспроводные наушники Moonwalk M2 TWS…
Представлены беспроводные наушники Moonwalk M2 TWS WeCool представил в Индии свои новейшие беспроводные наушники WeCool Moonwalk M2 TWS. Moonwalk M2 оснаще…
DeepCool представляет механическую клавиатуру KG722 65% …
DeepCool представляет механическую клавиатуру KG722 65% DeepCool анонсировала, механическую игровую клавиатуру KG722 формата 65%. Клавиатура имеет компактные раз…
Обзор Lenovo HQ08. Беспроводные наушники для игр…
Обзор Lenovo HQ08. Беспроводные наушники для игрТестируемые сегодня беспроводные наушники Lenovo HQ08 поддерживают игровой режим, сокращая задержки в пер…
Обзор SVEN E-700B. Недорогие TWS-наушникиОбзор SVEN E-700B. Недорогие TWS-наушники
Обзор Edifier P205. Проводные вкладыши для игрОбзор Edifier P205. Проводные вкладыши для игр
Обзор ZONE 51 ECLIPSE. Игровые наушники с 7.1 звукомОбзор ZONE 51 ECLIPSE. Игровые наушники с 7.1 звуком
Обзор Creative Chat. Гарнитура для удаленной работыОбзор Creative Chat. Гарнитура для удаленной работы
Обзор Creative Outlier Air V3. Беспроводные наушники с Super X-Fi и Qi-зарядкойОбзор Creative Outlier Air V3. Беспроводные наушники с Super X-Fi и Qi-зарядкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor