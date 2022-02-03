Inbase выпустила три версии новых наушников TWS по цене 13 долларов

Индийский производитель аксессуаров для смартфонов Inbase выпустил новую линейку наушников. Новая линейка предлагает три версии наушников TWS, а именно Buds Mini Pro, Free Buds Active и Free Buds 3 Pro.

Inbase Buds Mini Pro — это компактные и легкие наушники-вкладыши TWS, которые плотно прилегают к ушам. Они оснащены 10-мм динамиками и имеют отличный баланс высоких и низких частот. Bluetooth 5.0 обеспечивает возможность беспрерывного подключения Buds Mini Pro и обеспечивает дальность передачи до 10 метров. Наушники TWS обеспечивают до 5 часов воспроизведения без подзарядки и могут быть увеличены до 35 часов с помощью корпуса для зарядки. Buds Mini Pro поддерживают быструю зарядку USB-C и функцию Smart Touch, которую можно использовать для воспроизведения, приостановки или смены музыкальных дорожек. Вы сможете отвечать на входящие вызовы или отклонять их одним касанием. Наушники TWS также обладают защитой от пота и воды благодаря сертификации IPX5.

Наушники Inbase Free Buds были созданы с учетом нескольких вариантов использования. Ориентированные на молодую аудиторию, Free Buds Active предлагают сбалансированный звуковой профиль с глубокими басами. Они также предлагают режим с низкой задержкой и эффекты объемного звучания, что делает его идеальным для игр. Корпус наушников отличается неортодоксальным, но стильным дизайном со светодиодной подсветкой для улучшения игровой эстетики. Наушники поставляются с 10-мм драйверами и весят всего 35 грамм. Для подключения он поставляется с Bluetooth 5.0, обеспечивающим дальность передачи до 10 метров. На одном заряде наушники TWS способны воспроизводить звук до 4 часов. С зарядным чехлом это время можно увеличить до 20 часов. Наушники оснащены сенсорным управлением.

Inbase Free Buds 3 Pro имеют упрощенный дизайн и обеспечивают отличное качество звука благодаря точно настроенным 10-мм динамическим драйверам. Free Buds 3 Pro обеспечивают кристально чистый иммерсивный звук с высокими частотами Super Bass. Наушники имеют форму, позволяющую плотно прилегать к уху, а силиконовые насадки создают слой пассивной шумоизоляции. Наушники могут работать в течение 4 часов без подзарядки, а с помощью чехла для зарядки их можно увеличить до 30 часов. Он использует Bluetooth 5.0 для подключения и обеспечивает дальность передачи 10 метров. Он также оснащен функцией Smart Touch, поддерживает голосового помощника, а также предлагает автоматическое сопряжение, когда вы открываете крышку чехла для зарядки.