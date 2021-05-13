Индийская версия Redmi Note 10S оказалась дешевле глобальной

Компания Xiaomi представила в Индии смартфон Redmi Note 10S, который ранее был выпущен для глобального рынка. Как и ожидалось, в Индии новинку оценили дешевле, чем в остальном мире. Базовый вариант с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти обойдется в 205 долларов, в то время как за глобальную версию в той же конфигурации просят 230 долларов. Версия на 6/128 ГБ стоит 220 и 250 долларов соответственно.

Напомним, что смартфон характеризуется предустановленной оболочкой MIUI 12.5, 6,43-дюймовым экраном, восьмиядерным чипсетом MediaTek Helio G95, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 33 Вт, а также многомодульной основной камерой с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп.