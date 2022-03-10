Индийский Redmi 10 2022 показали на тизерах

Компания Xiaomi опубликовала несколько тизеров смартфона Redmi 10 2022, который будет представлен в Индии уже 17 марта. Сообщается об огромной батарее, новой камере, мощном процессоре Snapdragon и дисплее-блокбастере.

Около месяца назад была представлена глобальная версия Redmi 10 2022, которую оснастили стереодинамики, 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц (режимы 45, 60 и 90 Гц), боковым сканером отпечатков пальцев, чипсетом MediaTek Helio G88, 4 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 50 Мп, 8 Мп (сверхширик), 2 Мп (макро) и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 18-Вт проводной зарядки, поддержкой NFC и Bluetooth 5.1.