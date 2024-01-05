Индийский Redmi Note 13 5G оценили в 240 долларов

Компания Xiaomi выпустила в Индии смартфон Redmi Note 13 5G, который был представлен на китайском рынке еще минувшей осенью. Новинку оснастили 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 120 Гц, 4-нм однокристальной системой MediaTek Dimensity 6080, тройной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 8 Мп (сверхширик, которого нет в китайском варианте) и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, модемом для сотовых сетей пятого поколения, адаптерами Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц/5 ГГц), Bluetooth 5.3, а также предустановленной фирменной оболочкой MIUI 14 на основе операционной системы Android 14. Смартфон обойдется в Индии в 215, 240 и 260 долларов за версии с 6/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

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