Индийский Xiaomi 12 Pro оказался самым дешевым

Сегодня в Индии выпустили смартфон Xiaomi 12 Pro, который уже вышел в Китае и Европе. Базовый вариант с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти оценен в 785 евро, но для первых покупателей предлагается скидка в 125 евро. Таким образом, самые расторопные смогут прибрести новинку за 695 долларов. Для сравнения, в Китае данная версия обойдется в 740 долларов, а в Европе – 1000 долларов. Получается, что в Индии в данным момент самый доступный Xiaomi 12 Pro.

Напомним, что смартфон оснащается 6,73-дюймовым экраном Samsung AMOLED поколения E5, выполненным по технологии LTPO 2.0, с разрешением 3200:1440 пикселей, адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 480 Гц, селфи-камерой разрешением 32 Мп, топовым процессором Snapdragon 8 Gen 1, ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 2900 мм2, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX707 размером 1/1,28 дюйма с оптической стабилизацией), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (портретный объектив), батареей на 4600 мАч, поддержкой сверхбыстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт, беспроводной на 50 Вт и обратной беспроводной на 10 Вт, четырьмя динамиками Harman Kardon с поддержкой Dolby Atmos и Dolby Vision.
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