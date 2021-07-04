Infinix Concept Phone 2021 может получить быструю зарядку мощностью 160 Вт

Производитель смартфонов Infinix анонсировал смартфон Concept Phone 2021 с привлекательными характеристиками. Устройство может получить стильный дизайн с технологией изменения цвета на задней панели. Компания утверждает, что благодаря инновационным технологиям зарядки Ultra Flash Charge (UFC) и аккумулятору емкостью 4000 мАч смартфон полностью заряжается за 10 минут. Кроме того, устройство имеет 20 датчиков температуры, для предотвращения перегрева во время зарядки.

Infinix Concept Phone 2021 оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с 3D-покрытием из стекла. Устройство получит 8-ядерный процессор, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Смартфон работает под управлением Android 11. Infinix Concept Phone 2021 будет иметь основную камеру на 64 МП и 32 МП сенсор для селфи. Выйдет ли концептуальный смартфон в продажу на данный момент неизвестно.