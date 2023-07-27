Infinix GT 10 Pro получит 260-Вт зарядку и АКБ на 7000 мАч

Сетевые инсайдеры поделились новыми подробностями о смартфоне Infinix GT 10 Pro, официальный релиз которого запланирован на 3 августа. Как и предполагалось, аппарат не получит 26 ГБ физической оперативной памяти, поскольку однокристальная система MediaTek Dimensity 8050, которая будет использоваться в смартфоне, поддерживает максимум 16 ГБ ОЗУ. Что до дополнительных 10 ГБ, то они будут выделены из встроенной флеш-памяти.

Infinix GT 10 Pro также приписывают наличие батареи ёмкостью 7000 мАч, двух версий с поддержкой 160-Вт и 260-Вт проводных быстрых зарядок, тыльной камеры с главным модулем разрешением 108 Мп и предустановленной оболочки XOS 13 на основе операционной системы Android 13.

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