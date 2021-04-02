Infinix Hot 10 Play выйдет 19 апреля

Смартфон Infinix Hot 10 Play наконец-то выйдет 19 апреля в Индии, так как прошел сертификацию в этой стране.

Компания Infinix уже начала дразнить запуск смартфона в Индии через свой аккаунт в социальной сети Twitter с постом "Infinix Hot 10 Play будет запущен в стране 19 апреля в 12 вечера по восточному стандартному времени (UTC + 05:30)". Смартфон получил огромный 6,82-дюймовый HD+ дисплей, процессор MediaTek Helio G25 в паре 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ, но также есть вероятность, что он получит вариант с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ для хранения.

Другие характеристики включают: установку с двумя камерами на задней панели с основной 13-мегапиксельной камерой и объективом AI (глубина), 8-мегапиксельной селфи-камерой, батареей емкостью 6000 мАч с зарядкой 10 Вт, портом micro-USB, аудиоразъемом 3,5 мм, microSD ( до 512 ГБ) и XOS 7.0 на базе Android 10 Go Edition. Смартфон будет выпущен в цветовых вариантах как: Aegean Blue, Morandi Green, Obsidian Black и Purple.