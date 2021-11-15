Infinix Hot 11 Play получил батарею на 6000 мАч

Помимо Infinix Note 11i сегодня был представлен более дешевый смартфон Hot 11 Play, цена которого составляет 115 евро. Новинку оснастили восьмиядерным процессором MediaTek Helio G35, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, 6,82-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 1280:720 пикселей, 8-Мп селфи-камерой в каплевидном вырезе, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, слотами для двух SIM-карты и слотом для карты памяти microSD, предустановленной ОС Android 11 с фирменной оболочкой XOS, дактилоскопическим сенсором на тыльной панели, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, зеленой, золотой, синей и черной расцветками, а также батареей ёмкостью 6000 мАч, которая и является главной особенностью смартфона.