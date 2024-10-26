Infinix Hot 50 Pro оценили в 20 тысяч рублей

Компания Infinix выпустила в российскую продажу смартфон Hot 50 Pro, который основан на 6-нанометровой однокристальной системе Mediatek Helio G100 с тактовой частотой до 2,2 ГГц. Новинку также оснастили 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2460:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 550 нит и подэкранным сканером отпечатков пальцев, предустановленной операционной системой Android 14 с фирменной прошивкой XOS 14.5, фронтальной камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, корпусом массой 190 граммов и толщиной всего 7.4 мм, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт быстрой проводной зарядки и защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP54. Смартфон оценен в 20 и 22 тысячи рублей за конфигурации с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.